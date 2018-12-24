Samsung Galaxy Note 10 получит увеличенный дисплей

Читайте также

Samsung Galaxy Note 10 получит увеличенный дисплей

2

Фото: © Samsung

Авторитетный инсайдер поделился информацией о флагмане со стилусом следующего поколения.

Диагональ экрана Samsung Galaxy Note 10 составит 6,75 дюйма. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

Блогер назвал диагонали экранов всех флагманских новинок Samsung в 2019 году. Заметно, что диагональ дисплеев возрастёт относительно моделей 2018 года. Так, S9 и S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые экраны, у S10 и S10+ они увеличатся до 6,1 и 6,44 дюйма.

Ранее сообщалось, что Galaxy S10 получат экраны с разрешением 2K+, это выше Full HD+ у AMOLED-экранов S9 и S9+. О разрешении Galaxy Note 10 пока не сообщается.

Note 10 уже разрабатывается. Смартфон получил кодовое имя Da Vinci в честь великого художника. Видимо, так производитель намекает на очередное совершенствование стилуса S Pen.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×