Samsung Galaxy Note 10 получит увеличенный дисплей

Авторитетный инсайдер поделился информацией о флагмане со стилусом следующего поколения.

Диагональ экрана Samsung Galaxy Note 10 составит 6,75 дюйма. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

The exact size of the future Galaxy phone screen:

S10 Lite: 5.75 inches

S10: 6.11 inches

S10+: 6.44 inches

S10 5G version: 6.66 inches

Note10: 6.75 inches — Ice universe (@UniverseIce) 24 декабря 2018 г.

Блогер назвал диагонали экранов всех флагманских новинок Samsung в 2019 году. Заметно, что диагональ дисплеев возрастёт относительно моделей 2018 года. Так, S9 и S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые экраны, у S10 и S10+ они увеличатся до 6,1 и 6,44 дюйма.

Ранее сообщалось, что Galaxy S10 получат экраны с разрешением 2K+, это выше Full HD+ у AMOLED-экранов S9 и S9+. О разрешении Galaxy Note 10 пока не сообщается.

Note 10 уже разрабатывается. Смартфон получил кодовое имя Da Vinci в честь великого художника. Видимо, так производитель намекает на очередное совершенствование стилуса S Pen.