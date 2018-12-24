Xiaomi собрала ёлку из тысячи смартфонов и побила рекорд Гиннесса

Китайская компания представила новый бюджетный смартфон оригинальным способом, составив мозаику из тысячи экземпляров.

Xiaomi создала мозаику ёлки из 1005 смартфонов. Об этом сообщает My Drivers. Таким образом компания побила рекорд Гиннесса.

Ёлка была собрана из новых смартфонов Xiaomi Play, представленных на этом же мероприятии. Напомним, модель отличается высоким разрешением экрана для своей стоимости — при цене $160 она предлагает дисплей Full HD+.

Xiaomi побила рекорд компании Vestel. В феврале прошлого года она собрала мозаику из 504 смартфонов.

Презентованный смартфон также интересен цветами корпуса. Он предлагается в градиентных синей и золотистой, а также чёрной расцветках.