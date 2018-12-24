Названы даты выхода Android Pie на 23 устройствах Samsung

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Названы даты выхода Android Pie на 23 устройствах Samsung

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Фото: © Википедия

Некоторые девайсы получат эту операционную систему только в сентябре и октябре, когда уже представят следующую версию.

Издание 9to5google назвало список устройств Samsung, которые точно получат новую операционную систему Android Pie.

Ранее её внезапно получили Galaxy S9 и S9+ в Германии. Производитель же сообщал, что для этих моделей будет выкачена стабильная версия Android Pie в январе 2019. Причины более раннего выхода программного обеспечения не сообщаются.

Полный список устройств, получащих Android Pie:

  • Galaxy S9 (январь 2019)
  • Galaxy S9+ (январь 2019)
  • Galaxy Note 9 (февраль 2019)
  • Galaxy S8 (март 2019)
  • Galaxy S8+ (март 2019)
  • Galaxy Note 8 (март 2019)
  • Galaxy A8 2018 (апрель 2019)
  • Galaxy A8+ 2018 (апрель 2019)
  • Galaxy A7 2018 (апрель 2019)
  • Galaxy A9 2018 (апрель 2019)
  • Galaxy Tab S4 10.5 (апрель 2019)
  • Galaxy J4 (май 2019)
  • Galaxy J4+ (май 2019)
  • Galaxy J6 (май 2019)
  • Galaxy J6+ (май 2019)
  • Galaxy A8 Star (май 2019)
  • Galaxy J7 2017 (июль 2019)
  • Galaxy J7 Duo (август 2019)
  • Galaxy Xcover4 (сентябрь 2019)
  • Galaxy J3 2017 (сентябрь 2019)
  • Galaxy Tab S3 9.7 (сентябрь 2019)
  • Galaxy Tab A 2017 (октябрь 2019)
  • Galaxy Tab Active2 (октябрь 2019)
  • Galaxy Tab A 10.5 (октябрь 2019)

Напомним, Samsung разработала новую прошивку One UI, которая заменит Samsung Experience. Она предлагает минималистичный дизайн, а интерфейс разработан так, чтобы большим смартфоном можно было управлять одной рукой и задействовать преимущественно нижнюю часть экрана.

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