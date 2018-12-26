Это начало. Honor представила первый в мире "дырявый" смартфон

Девайс показан в Китае. Международная презентация смартфона состоится уже в следующем году.

Honor View 20 официально представлен в Китае. Об этом сообщает Phone Arena.

Смартфон интересен радикально обновлённым экстерьером. Он получил безрамочный экран с вырезом под селфи-камеру в форме точки. Девайс стал первым в мире с такой эргономикой. На задней панели размещены двойная камера и вспышка, они расположились по горизонтали, а не вертикали.

Разрешение основного модуля тыльной камеры составит 48 Мп, она получит сенсор Sony IMX586, разрешение и назначение вспомогательного сенсора не сообщается. Ранее стало известно, что смартфон получит камеру с изменяемым разрешением для возможности подстроиться под разные условия съёмки. Также он оснащён селфи-камерой на 25 Мп.

Диагональ экрана составит 6,4 дюйма, разрешение — Full HD+. Технология, по которой он создан, не сообщается. Дисплей занимает 91,8% от площади передней панели. Смартфон будет работать на 7-нанометровом процессоре Kirin 980, за высочайшую производительность также будет отвечать программное обеспечение GPU Turbo 2.0. К тому же он будет оснащён аккумулятором на 4000 мАч.

Honor View 20 поступит в продажу в Китае 28 декабря. Он выйдет в двух версиях и будет стоить $435 за 6+128 Гб и $510 за 8+128 Гб. Презентация для остальных регионов состоится 22 января в Париже (Франция).