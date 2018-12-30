Что нас бесило и радовало. 5 мобильных трендов 2018 года

Какие решения сильнее всего резонировали в обществе. Лайф собрал самые значимые изменения, сделанные технологическими компаниями в ушедшем году.

"Чёлки"

Вырез под переднюю камеру в экране — визитная карточка смартфонов 2018 года. Производители помешались на этой детали до такой степени, что пустились сравнивать их друг между другом и с каноничным iPhone X. На выставке Mobile World Congress участники представили около 20 смартфонов с "монобровью".

Это дизайнерское решение обусловлено ещё и технически. Таким образом селфи-камеру можно расположить на уровне с верхним баром, а время и прочие индикаторы разместить по бокам, тогда можно максимально уменьшить мёртвую зону на передней панели. Чёлка и сгенерировала переход от соотношения сторон 18:9 к 19:9 — она позволила разместить увеличенный экран в том же корпусе, важный скачок для эпохи безрамочности.

В 2018 году "чёлка" также эффективно продвигала смартфоны. Вырез под селфи-камеру определял свежий смартфон с актуальными характеристиками. Странно, что под конец года производители начали скрывать их на тизерах (iPhone XS, Google Pixel 3). Вряд ли в ближайшее время мы увидим настолько яркий и резонансный элемент дизайна.

Тройная камера

В марте был представлен первый в мире смартфон с тройной камерой Huawei P20 Pro. Он же удивил весь мир качеством ночных фото и был общепризнан лучшим камерофоном на мобильном рынке. Тогда маркетологи решили найти прямую связь между количеством камер и качеством съёмки — осенью этого года вышли LG V40 ThinQ и Samsung Galaxy A7 с тройными модулями, Huawei также выпустила ещё три смартфона с таким количеством сенсоров, Samsung презентовала Galaxy A9 уже с четырьмя.

В 2018 году камерам уделено особое внимание. Huawei стал новой маркой качества, теперь флагманские смартфоны просто стыдно оснащать посредственными модулями, сейчас к ним очень много внимания. Третий сенсор — это не маркетинговая уловка. К примеру, это может быть ультраширокоугольный модуль, который до этого скромно эксплуатировала только LG.

Слайдеры

Китайских производителей и до 2018 года обвиняли в атрофированной оригинальности и копировании дизайна iPhone и Samsung. У некоторых находятся самолюбие и желание выпустить что-то оригинальное, не похожее на остальное. Слайдеры — то решение, когда вендор не отходит от тренда безрамочности (так получается максимально чистая передняя панель) и выпускает оригинальный девайс.

В этом плане возрождение слайдеров стало для них подарком. Свежий форм-фактор сам по себе делает смартфон оригинальным, кроме того, слайдеры бывают разными: у Vivo NEX, к примеру, вылезает только передняя камера, у OPPO Find X выдвигается вся верхняя грань с фронтальной и основной камерами, а у Xiaomi Mi MIX 3 раздвижным сделан весь корпус.

Цифровое здоровье

В iOS 12 Apple реализовала критически мало нововведений. Но одно из них вписалось в тренд соцсетей и мобильных приложений. Это функция "Экранное время". С ним вы можете контролировать времяпровождение в различных приложениях и устанавливать ограничения. Раз в неделю вам будет доступна статистика пользования iPhone. В ней вы увидите динамику относительно предыдущих недель и самые часто используемые программы. В настройках вы можете ограничить пользование приложениями в определённое время суток.

Презентация "Экранного времени" на WWDC вместе с iOS 12 — самая громкая, но не единственная. Подобная возможность есть в Instagram, стремительно развивающейся площадке. Вы увидите, сколько времени проводите в приложении, она же сообщит, если вы просмотрели все посты в ленте за последние двое суток. Она же адаптирована под мобильное приложение Facebook. Такая функция особо актуальна с учётом того, что вопрос о киберзависимости волнует всё больше людей.

Тёмная тема

Ещё одно нововведение для "цифрового здоровья" — тёмная тема, которая снижает нагрузку на глаза. Так, на экране яркими цветами горит меньше пикселей, и смартфоном комфортнее пользоваться в темноте. Сейчас такой режим есть в "Твиттере", YouTube и "ВКонтакте", также он добавлен в MacOS Mojave, с ними в пользовательском интерфейсе и фирменных приложениях фон оказывается чёрным, а текст — белым.

У тёмной темы есть и второй плюс — с ней у смартфонов с OLED-экранами снижается энергопотребление. У этих дисплеев могут гореть пиксели в разных участках с разной яркостью, получается, некоторые точки светятся слабо и, как следствие, потребляют меньше заряда. Это нововведение важно и для пользователей, и для производителей. В следующем году оно явно будет развиваться. Известно, что ночная тема будет в новой оболочке Samsung One UI. Логично её появление и на операционных системах смартфонов других брендов.