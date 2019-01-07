Прозрачный корпус, два экрана. Смартфоны 2018 года с самым оригинальным дизайном

Ушедший год запомнился массовым копированием iPhone X — Android-смартфоны выходили с таким же вырезом и вертикально расположенными сенсорами камеры. Во второй половине года вендоры опомнились и принялись искать новые решения. Лайф собрал девайсы с самой необычной внешностью.

OPPO Find X

Летом 2018 года среди китайских производителей пошёл тренд на слайдеры. OPPO выделяется даже среди нескольких смартфонов с новым форм-фактором: у него спрятаны и передняя, и основная камеры. Получился самый настоящий кирпич — спереди только экран с тончайшими рамками, а сзади крышка без сенсоров и вспышки.

Смартфон смотрится крайне эффектно, но оказывается непрактичным. Сканер лица также спрятан, и верхняя часть вылезает при включении экрана. Так слайдер может раздвинуться в кармане при случайном нажатии на кнопку питания.

По качеству смартфон очень противоречив. К техническим характеристикам нет претензий: Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовый AMOLED-экран, батарея на 3400 мАч и быстрая зарядка VOOC Flash Charge. По словам обзорщиков, проблемы наблюдаются в прошивке и камере. Оболочка не оптимизирована, больше всего проблем доставляют уведомления, которые сложно удалить, снимает смартфон на уровне OnePlus 6, которая оценивается средне даже в субфлагманском сегменте. Получается, причины взять смартфон две — форм-фактор и быстрая зарядка.

Vivo NEX 2

В BBC продолжают удивлять дизайном. Выпустив классические смартфоны с каплевидными вырезами и слайдеры, бренд китайского конгломерата произвёл девайс с двумя дисплеями. Идея та же: передняя панель должна быть максимально безрамочной. Простейший способ достичь её — отказаться от селфи-камеры.

Экран на задней панели позволяет использовать основную камеру как фронтальную. Это не единственное предназначение второго дисплея. К примеру, с помощью Mirror Mode, фотографируя человека, вы покажете как он смотрится в кадре. Также на нём расположено множество сенсоров, это улучшит геймплей. Минус такого экстерьера заключается в сканере лица: тут он расположен на задней панели вместе с камерами. Получается, чтобы разблокировать смартфон, нужно перевернуть девайс, а потом повернуть обратно — всё же неудобно.

Оба экрана выполнены по технологии AMOLED. Смартфон получил флагманский Snapdragon 845, память на 10+128 Гб, камеру на 12+2 Мп и аккумулятор на 3500 мАч и Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS. Производитель по-прежнему тотально игнорирует чип для бесконтактных платежей NFC.

Google Pixel 3 XL

Это тот случай, когда необычный дизайн не удивляет, а разочаровывает. Самая толстая чёлка на мобильном рынке, жирный подбородок, та же задняя панель с одинарной камерой, что у предшественника, — смартфон успел получить от потребителей, журналистов и обзорщиков.

При этом устройства Google Pixel по-прежнему находят свою аудиторию, несмотря на сомнительные дизайнерские решения и частые проблемы с программным обеспечением. Любить смартфон тоже есть за что. К примеру, за один из лучших экранов на мобильном рынке. Или за камеру с крутыми программными возможностями. К примеру, в режиме night Sight вы получите хорошо освещённые снимки даже при полной темноте. А по характеристикам он не уступает флагманам-конкурентам: 6,3-дюймовый OLED-дисплей, Snapdragon 845, 3430 мАч, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

HTC U12+

Тайваньцы проигнорировали тренды мобильного рынка, выпустив смартфон без "моноброви" и с горизонтально расположенными сенсорами камеры. При этом он интересен и другими особенностями экстерьера. К примеру, у версии в синем цвете стоит прозрачная крышка, пользователю видны внутренности устройства, в частности процессор.

Важнейшая особенность корпуса — отсутствие физических кнопок, они тут сенсорные и реагируют на усиленное нажатие как кнопка "Домой" с технологией 3D Touch в iPhone. Кроме того, сенсорами оснащены и боковые грани девайса — они распознают сдавливание и выполняют соответствующие задачи.

Сам по себе U12+ — полноценный и незаслуженно недооценённый флагман: он работает на Snapdragon 845, камера входит в топ-3 лучших на мобильном рынке по DxO Mark. Претензии возникают к экрану и автономности — дисплей недостаточно яркий для премиального смартфона, а аккумулятора на 3500 мАч недостаточно для топ-устройства.

iPhone XR

В 2018 году производители чётко придерживались общепринятых канонов дизайна. Максимально тонкие рамки и как минимум двойная камера — такие особенности эргономики стали правилом хорошего тона, без них смартфоны смотрятся нелепо и бюджетно. Выпуском iPhone XR Apple нагло поиздевалась над мобильным рынком — смартфон вышел с одинарной камерой и жирными рамками, с таким корпусом девайс моментально вызвал диссонанс у обзорщиков и отвращение у потребителей.

Вторая спорная особенность устройства — богатый ассортимент цветов. Смартфон доступен в строгих чёрном и белом, а также ярких красном, жёлтом, голубом и оранжевом цветах. Такой выбор также сыграл не в пользу XR — вроде бы цветные смартфоны смотрятся бодро и молодёжно, но из-за этого же его начали сравнивать с разноцветным провальным iPhone 5C, что ещё больше оттолкнуло пользователей. Сейчас это самый противоречивый смартфон на рынке — у него есть и фанаты, и ненавистники, причём выявить правую сторону пока невозможно. Лайф уже писал, почему эту модель можно покупать.