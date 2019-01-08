Время камер и экранов. Самые ожидаемые смартфоны 2019 года

В следующем году производители обещают нас удивить. Android-вендоры отказались от копирования iPhone X и ищут альтернативные дизайнерские решения. Лайф разобрался, о каких моделях говорится больше всего.

Серия Samsung Galaxy S10

Корейский производитель радикально переосмыслит новое поколение. Старые дизайны изжили себя, пора удивлять. Для этого компания выбрала экстерьер с "дырявым" изогнутым экраном, увеличенной диагональю, внутриэкранным сканером отпечатка и тройной основной камерой — таким, скорее всего, предстанет Galaxy S10.

При этом производитель подглядывает за Apple и Huawei — вместе с флагманскими S10 и S10+ выйдет "облегчённый" S10 Lite с двойной камерой, плоским IPS-экраном и сканером отпечатка на боковой грани. Стоить он будет как флагман — 845 долларов. Видимо, Samsung обеднит его в некоторых параметрах, оставив главные нововведения от флагманов, как было с программным изменением фокусного расстояния Depth Control и чипом A12 Bionic в iPhone XR.

S10 также удивят программными возможностями камеры, Huawei заставила ответственно относиться к её функциям. Смартфоны получат аналог Night Sight в Google Pixel 3 — в полной темноте пользователь сможет сделать снимки с хорошей освещённостью.

Huawei P30 Pro

Этот производитель вряд ли будет радикален, как в 2018 году. Компания нашла свой путь со ставкой на возможности камеры и автономность, как минимум первым удивит следующий флагман. P30, по данным Ice Universe, будет оснащён тройной камерой, у P30 Pro, скорее всего, их окажется четыре. Его главная фишка уже разглашена: флагман получит рекордный пятикратный оптический зум — уже громкая заявка на лидерство по качеству съёмки.

Начинка получит серьёзные изменения. Во флагмане будет стоять новый процессор Kirin 985, который окажется ещё мощнее, чем Kirin 980. Видимо, компании важно лидировать по показателям производительности в бенчмарках. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, что также станет рекордом среди смартфонов. Есть вероятность, что устройство поддержит 5G.

Внешне, по имеющимся данным, смартфон не удивит. Если верить производителю чехлов, изменения в экстерьере будут минимальными: он также будет оснащён камерой с вертикально расположенными сенсорами и каплевидным вырезом, а не трендовым к тому времени "дырявым" экраном. Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма.

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView: três variantes recebem certificação Bluetooth SIG pic.twitter.com/XqPMzpLZXO — ️ (@EuSouOGoku) 19 декабря 2018 г.

Компания дважды откладывала выпуск флагмана в этом году. Кажется, премьера всё ближе — смартфон уже получил сертификат Bluetooth Special Interest Group. Ожидается, что его презентуют на CES в январе или MWC в феврале.

Фишка девайса — камера с пятью модулями. В Сети уже замечали чертежи, рендеры, а также живые фото самого смартфона и чехла. Судя по ним, задняя панель устройства будет похожа на револьвер. Сенсоры получат высококачественную оптику Carl Zeiss.

Ожидается, что смартфон будет оснащён OLED-экраном с диагональю 5,99 дюйма и разрешением QHD+, ёмкость аккумулятора составит 4150 мАч. Нет сомнений, что он сразу выйдет с Android Pie — Nokia работает на чистом Android, что обеспечивает смартфоны оперативными обновлениями.

Складные смартфоны

Гибкий дисплей Infinity Flex и прототип революционного устройства показали на Samsung Developer Conference. Это девайс с большим экраном, который можно согнуть и управлять одной рукой, а также положить в карман. Под него будет оптимизирован Android, чтобы отображение интерфейса в разложенном состоянии напоминало планшетное, а в сложенном — было как у обычных смартфонов.

В следующем году такие устройства представят Samsung, Huawei и LG. У них уже есть шансы убить полумёртвые Android-планшеты, но производители смотрят дальше — они верят, что в будущем это будет единственное устройство пользователя, которое заменит смартфон, планшет и ноутбук. При этом у инженеров и дизайнеров есть много пространства для творчества. Такие девайсы можно складывать как книжку или сворачивать в трубочку. В общем, мы увидим зарождение крайне амбициозных проектов. Тем интереснее наблюдать за их развитием.

Honor View 20

HONOR VIEW 20, LO NUEVO DE HUAWEI



Características del nuevo móvil fabricado por el gigante chino, que trae como novedad el agujero en pantalla. Precio y fecha de lanzamiento.https://t.co/yvJTJ0iTq7 pic.twitter.com/RdxzpSo5Q8 — Rincón De Tecnología (@DeLaTecnologia) 17 декабря 2018 г.

Модель уже представлена в Китае, международная презентация состоится 22 января, так что в продажу смартфон поступит уже в феврале. Устройство интересно переосмысленным экстерьером с "дырявым" экраном — так инженеры ещё уменьшили мёртвую зону на дисплее.

Это первый в мире смартфон с таким дизайном, этот фактор в сумме с популярностью бренда гарантирует интерес пользователей и высокий спрос на старте продаж. Кроме того, девайс с новым дизайнерским решением и флагманскими характеристиками оказался доступным — в Китае он стоит всего $435. У устройства просто нет причин не стать хитом.

View 20 будет работать на мощнейшем 7-нанометровом чипе Kirin 980, где искусственный интеллект регулирует мощность и энергопотребление, также программное обеспечение GPU Turbo 2.0 ещё увеличит производительность и снизит расход заряда аккумулятора. С батареей на 4000 мАч энергии с большим запасом хватит на весь день при средней нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка).

Двойная камера тоже удивит — основной сенсор получит разрешение в 48 МП. Производитель обещает высококачественные снимки ночью: как это будет сделано — пока неясно, ведь чем больше пиксели, тем больше света они пропускают, спросите у iPhone X и XS, а в модуле на 48 МП они по условию маленькие. Видимо, Honor приготовила новое программное или аппаратное решение.