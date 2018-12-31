Nokia 9 с пятью камерами появился на видео

Новый смартфон HMD Global удивит количеством модулей основной камеры, но, кажется, разочарует дизайном 2017 года и прошлогодним процессором.

Издание My Smart Price опубликовало промовидео Nokia 9 PureView с пятью камерами.

Судя по ролику, задняя панель смартфона будет напоминать револьвер, как было показано на фото смартфона и чехла для него ранее. Передняя панель будет как у смартфонов 2017 года — тонкие боковые рамки, толстые передняя и нижняя, без выреза. На верхней рамке также разместится логотип компании.

Назначения и характеристики камер не сообщаются. Известно, что в них будет стоять оптика ZEISS. Судя по проморолику, девайс удивит качеством фото в любых условиях и множеством режимов съёмки. Отметим, что он может стать первым смартфоном на рынке с пятью камерами камерами. Рекорд по количеству модулей (четыре) пока принадлежит Samsung Galaxy A9.

Смартфон получит 5,99-дюймовый экран PureDisplay с разрешением QHD и поддержкой HDR10, а также внутриэкранный сканер отпечатка. Nokia 9 оснастят флагманским процессором 2018 года Snapdragon 845, объём памяти составит 6+128 Гбайт, смартфон из коробки будет работать на чистом Android 9 Pie.

Ожидается, что Nokia представит новый аппарат в конце января 2019 года. Отметим, что производитель несколько раз отменял презентацию телефона в 2018 году.