Huawei представила бюджетный смартфон без сканера отпечатка

Устройство за 170 долларов узнает владельца в лицо. Правда, его представили только для Вьетнама.

Huawei представила смартфон начального уровня Y7 Pro (2019), передаёт GSMArena.

Внешне он соответствует другим моделям производителя и текущим трендам мобильного рынка: каплевидный вырез, тонкие рамки, двойная основная камера с вертикально расположенными сенсорами. Диагональ экрана составляет 6,26 дюйма, пропорции — 19:9, разрешение — HD+, дисплей выполнен по технологии LCD.

Смартфон работает на бюджетном процессоре Snapdragon 450, объём памяти составляет 3+32 ГБ, есть поддержка карты памяти microSD, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. Разрешение основной камеры составляет 13+2 МП, разрешение селфи-камеры — 16 МП. Y7 Pro из коробки работает на Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Самое интересное в нём — способ разблокировки. В бюджетном устройстве отсутствует сканер отпечатка, вместо него производитель оснастил модель сканером лица. Кроме биометрии смартфон можно разблокировать с помощью рисунка, пин-кода или пароля.

Пока Y7 Pro (2019) представлен для Вьетнама, о перспективах его появления в других регионах не сообщается. Начальная стоимость смартфона — $170, он будет доступен в синем и чёрном цветах, продажи начнутся 5 января.