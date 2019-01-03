Galaxy S10 с "дырявым" экраном появился на изображениях

Кажется, корпус смартфона мало чем будет отличаться от предшественника. Главным изменением станет новое расположение фронтальной камеры.

Инсайдер Эван Бласс представил качественное изображение флагмана Samsung Galaxy S10 в "Твиттере".

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

Судя по снимку, смартфон получит скруглённые края экрана, тонкие рамки и одинарную селфи-камеру в экране. Сочетанием этих особенностей он отличается от других моделей серии: в S10 Lite будет также "дырявый", но плоский дисплей, а у S10+ — изогнутый экран, но двойная передняя камера.

Возможно, эта модель будет называться Galaxy S10 Edge. Так производитель подчеркнёт изогнутые края экрана. Напомним, последний Edge выпускался в 2016 году, когда Samsung выпустила две модели линейки с плоским и изогнутым дисплеями.

Также Бласс сообщил, что смартфон, видимо, сможет заряжать аксессуары от корпуса. Впервые такая функция появилась во флагмане Huawei Mate 20 Pro. Ранее сообщалось, что у модели будет тройная камера, инсайдер не показал заднюю панель.

Ожидается, что серия смартфонов будет представлена 20 февраля 2019 года, в продажу девайсы выйдут 8 марта. S10 на 128 Гб будет стоить примерно $1010, за модификацию на 512 Гб производитель попросит около $1260.