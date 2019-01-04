Huawei сократила зарплаты сотрудникам за пост с iPhone

Android-производитель в очередной раз попался на публикации твита с помощью смартфона Apple.

Huawei понизила в должности двух сотрудников и урезала им зарплату после публикации в официальном твиттер-аккаунте компании поста с iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники опубликовали со смартфона Apple новогодний пост. Это заметил популярный американский техноблогер Маркес Браунли с канала MKBHD.

Важно, что отношения между Huawei и Apple накалены. Во многом это связано с торговой войной между США и Китаем. К примеру, один из поставщиков китайского электронного гиганта запретил сотрудникам пользоваться устройствами из Купертино и даже ввёл систему штрафов за это.

Ранее Браунли дважды уличил Samsung в публикации записи с iPhone. Официальные твиттер-аккаунты компании продвигали Galaxy Note 9 со стилусом и Galaxy A9 с четырьмя камерами с помощью устройств главных конкурентов.