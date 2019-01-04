Huawei сократила зарплаты сотрудникам за пост с iPhone

Huawei понизила в должности двух сотрудников и урезала им зарплату после публикации в официальном твиттер-аккаунте компании поста с iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.
That was fast pic.twitter.com/y6k0FJF7Gq— Marques Brownlee (@MKBHD) 1 января 2019 г.
Сотрудники опубликовали со смартфона Apple новогодний пост. Это заметил популярный американский техноблогер Маркес Браунли с канала MKBHD.
Важно, что отношения между Huawei и Apple накалены. Во многом это связано с торговой войной между США и Китаем. К примеру, один из поставщиков китайского электронного гиганта запретил сотрудникам пользоваться устройствами из Купертино и даже ввёл систему штрафов за это.
Ранее Браунли дважды уличил Samsung в публикации записи с iPhone. Официальные твиттер-аккаунты компании продвигали Galaxy Note 9 со стилусом и Galaxy A9 с четырьмя камерами с помощью устройств главных конкурентов.
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