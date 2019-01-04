Названы все характеристики убийцы флагманов Xiaomi Mi 9

Смартфон будет стоить как предшественник и тоже предложит флагманский процессор последнего поколения.

В китайской соцсети Weibo слили характеристики Xiaomi Mi 9.

Судя по утечке, устройство получит корпус с габаритами 155×75×7,6 мм, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD. Mi 9 будет оснащен двойной основной камерой с разрешением 48+12 Мп, также в неё будет встроен TOF-сенсор для создания 3D-снимков. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп.

Девайс будет работать на флагманском процессоре последнего поколения Qualcomm Snapdragon 855 с графическим чипом Adreno 640, ёмкость аккумулятора составит 3500 мА/ч, смартфон поддержит быструю зарядку с мощностью 32 ватт. Из коробки он будет работать на операционной системе Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

По словам инсайдера, в Mi 9 также будет внутриэкранный сканер отпечатка пальца. Также он прикрепил рендер смартфона. Судя по нему, у девайса будет каплевидный вырез.

Объём памяти устройства составит 6+128 ГБ, стоить оно будет 3000 юаней (около 30 тысяч рублей). Анонс должен состояться в марте этого года. Напомним, столько же стоил Xiaomi Mi 8 на старте продаж, его представили в конце мая 2018 года.