Дизайнер показал, каким может быть следующий iPhone

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Дизайнер показал, каким может быть следующий iPhone

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Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Он также предположил, что именно изменят инженеры, чтобы уменьшить вырез. Напомним, там располагаются динамик, микрофон и множество других датчиков.

Дизайнер Вениамин Гескин представил рендеры iPhone 2019 года с уменьшенной "чёлкой" на странице в "Твиттере".

По его мнению, добиться уменьшения выреза производитель сможет только путём уменьшения динамика. В таком случае инженеры смогут разместить в этой области все датчики, что стоят в X, XS, XS Max и XR.

Ранее аналитик Atherton Research Джин Баптист выразил надежду, что iPhone 2019 года получит внутриэкранный сканер отпечатка, порт USB-C с быстрой зарядкой и уменьшенную "чёлку". Apple необходимо менять дизайн смартфонов, чтобы заставлять пользователей переходить со старых моделей на новые.

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