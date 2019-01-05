Дизайнер показал, каким может быть следующий iPhone

Он также предположил, что именно изменят инженеры, чтобы уменьшить вырез. Напомним, там располагаются динамик, микрофон и множество других датчиков.

Дизайнер Вениамин Гескин представил рендеры iPhone 2019 года с уменьшенной "чёлкой" на странице в "Твиттере".

Only by moving the speaker up Apple will be able to reduce the size of the notch by 33% | Concept pic.twitter.com/CBt0w3lDZw — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 5 января 2019 г.

По его мнению, добиться уменьшения выреза производитель сможет только путём уменьшения динамика. В таком случае инженеры смогут разместить в этой области все датчики, что стоят в X, XS, XS Max и XR.

Ранее аналитик Atherton Research Джин Баптист выразил надежду, что iPhone 2019 года получит внутриэкранный сканер отпечатка, порт USB-C с быстрой зарядкой и уменьшенную "чёлку". Apple необходимо менять дизайн смартфонов, чтобы заставлять пользователей переходить со старых моделей на новые.