Apple объяснила, почему в новых iPad Pro гнутся корпуса

По словам компании, такая деформация может появиться только у планшетов с LTE-модулем из-за особенности сборки.

Apple на сайте поддержки объяснила, почему корпуса некоторых iPad Pro могут быть погнутыми.

В первую очередь она отметила, что такая деформация встречается только на планшетах с LTE-модулем. В процессе их сборки происходит небольшое давление на корпус в определённых точках.

На краях корпуса размещаются разделители, которые позволяют использовать элементы корпуса в качестве антенн. Эти элементы крепятся методом совместного литья. Из-за этого процесса корпус может оказаться погнутым. Но отклонение плоскостности допускается не более чем на 400 микрон по длине корпуса с любой стороны. Это меньше, чем толщина четырёх листов бумаги.

Ранее несколько пользователей пожаловались на погнутый экран в iPad Pro. Apple признаёт, что планшеты с такой деформацией могут встречаться, но не считает её браком, поскольку она не влияет на работу устройства.