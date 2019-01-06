Названы лучшие камерофоны 2018 года

Эксперты составили три рейтинга: качество камеры в общем, фото- и видеосъёмки. Huawei P20 Pro удерживал лидерство на протяжении всего года.

Специалисты DxO Mark составили списки лучших камерофонов 2018 года. Напомним, компания обозревает камеры смартфонов и ведёт собственные рейтинги.

Лучшим камерофоном 2018 года признан Huawei P20 Pro. Он набрал 109 баллов. За ним идёт iPhone XS Max со 105 баллами, а замыкают тройку HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9 со 103 баллами.

.@DxOMark sammanfattar 2018 års bästa telefonkameror. Spännande att se vad 2019 har att erbjuda... pic.twitter.com/AOewsosHFr — Alexander Eliasson (@alexeliasson) 6 января 2019 г.

Рейтинг лучших смартфонов по качеству фото также возглавил P20 Pro со 114 баллами. На втором месте опять же расположился iPhone XS Max со 110 баллами, а на третьем — слайдер Xiaomi Mi Mix 3 со 108 баллами. Первое место по видеосъёмке с P20 Pro поделил Google Pixel 3 — оба набрали по 98 баллов. Второе место заняли iPhone XR и XS Max с 96 баллами, замкнул тройку HTC U12+ с 95 баллами.

Во все рейтинги был внесён 31 смартфон. Специалисты DxO Mark не протестировали серию флагманов Mate 20. Отметим, что Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20X вошли в тройку самых производительных Android-смартфонов по данным бенчмарка Antutu.