Представлен будильник, способный заряжать смартфоны

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Представлен будильник, способный заряжать смартфоны

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Фото: © twitter.com/TechCrunch

Новый аксессуар разбудит пользователя, уловит радио-частоты и зарядит мобильное устройство.

Компания Anker представила будильник, способный заряжать смартфоны с помощью технологии Qi. Об этом сообщает Tech Crunch.

Аксессуар оснащён двумя динамиками, в нём предустановлены 10 мелодий будильника. Он также поддерживает ФМ-радио.

Будильник-зарядка будет продаваться только в США. Его стоимость составит 100 долларов.

Ранее iPhone и Apple Watch получили деревянную зарядку. Аксессуар смотрится оригинально, но на деле всё просто: производитель оснастил его разъёмом Lightning для смартфона и беспроводной зарядкой для часов.

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