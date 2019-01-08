Представлен будильник, способный заряжать смартфоны

Компания Anker представила будильник, способный заряжать смартфоны с помощью технологии Qi. Об этом сообщает Tech Crunch.
This wireless charging alarm clock from Anker looks pretty nice https://t.co/Plmf4qJj7B by @bheater pic.twitter.com/tjCH9XJKo5— TechCrunch (@TechCrunch) 8 января 2019 г.
Аксессуар оснащён двумя динамиками, в нём предустановлены 10 мелодий будильника. Он также поддерживает ФМ-радио.
Будильник-зарядка будет продаваться только в США. Его стоимость составит 100 долларов.
Ранее iPhone и Apple Watch получили деревянную зарядку. Аксессуар смотрится оригинально, но на деле всё просто: производитель оснастил его разъёмом Lightning для смартфона и беспроводной зарядкой для часов.
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