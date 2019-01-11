iPhone и Samsung подорожали из-за НДС. Есть варианты выгодной покупки смартфонов

1 января вступил в силу закон о повышении НДС с 18 до 20%. Логично, что после принятия такого правила цены на продукцию увеличатся — таким образом производители компенсируют возросшую налоговую нагрузку.

После повышения налога цены на продукцию подняли популярные производители смартфонов — Apple и Samsung. Бренды увеличили стоимость не всего ассортимента, а избирательно — Samsung, например, поднял цены только флагманских смартфонов, ценники на бюджетные мобильные устройства, телевизоры, бытовую технику и сервисное обслуживание остались нетронуты.

Больше всего внимания медиа уделили Galaxy Note 9. В конце августа компания установила рекомендованную цену на смартфон в 69 990 рублей, в начале года она увеличилась до 71 470.

К политике Apple возникает больше вопросов. Компания оперативно подняла цены после повышения НДС. На официальном сайте стоимость товаров действительно увеличилась — если iPhone XS на 64 Гб на старте продаж стоил 87 990 рублей, то сейчас смартфон предлагается за 89 481. Но цена девайса у реселлеров наоборот снизилась: в re:Store он стоит 84 990, в МТС, "Мегафоне" и "Связном" 83 990. Та же история с другими модификациями модели, с XS Max и XR — на сайте производителя цены поднялись, в магазинах опустились.

— На часть моделей, например, на смартфоны Apple и другие популярные бренды техники мы снизили цены в рамках праздничных акций, которые продолжают действовать и в январе, таких товаров больше 2 000, — сказали Лайфу в PR-службе "М.Видео".

Что будет с ценами дальше, неизвестно. Бежать за новым iPhone сейчас, пока они не подорожали, или купить в более удобное для себя время — пока точный ответ дать нельзя.

— "М.Видео" и "Эльдорадо" пока не пересматривали розничные цены на технику в связи с ростом НДС, — дополняет реселлер. — Почти весь ассортимент техники доступен сейчас по ценам осени 2018 года.

PR-служба "Связного" также не ответила Лайфу насчёт возможного повышения стоимости последних iPhone. Однако продавец уверен, что новый закон скажется на цене моделей 2019 года.

— Из-за увеличившегося в этом году НДС мы ожидаем, что новинки, которые выйдут в ближайшие месяцы, будут продаваться по более высокой стоимости, чем в прошлом году, — сообщили в "Связном".

Естественно, возникает вопрос: есть ли возможность обойти повышение цен и приобрести желанный смартфон дешевле? Есть. В Сети можно купить смартфон со скидкой или гораздо дешевле рекомендованной стоимости:

Кешбэк-сервисы

Самый надёжный вариант. Вы купите смартфон у российского реселлера и часть денег получите обратно. Сейчас кешбэк-сервисы активно продвигаются на различных интернет-ресурсах, найти их несложно. Их схема такова: онлайн-магазины развиваются с помощью кешбэк-сервисов и платят им за привлечение клиентов, часть суммы получите вы. На их сайтах можно найти скидки до 22%.

"Серые" продавцы

Note 9, ввезённый в Россию из другой страны, можно взять за 47 тысяч рублей, когда официально он стоит 70 тысяч. Но так у вас не будет гарантийного обслуживания, и в случае поломки аппарата сервисный центр имеет право отказать вам в ремонте. Правда в этой ситуации действует закон о защите прав потребителя, и при неисправности девайса ответственность за него понесёт продавец. Есть "серые" магазины, дающие гарантию при покупке смартфона у них. И если вы решились взять иностранный экземпляр, то лучше всего покупать его именно у таких реселлеров.

Правда в заграничном смартфоне могут возникнуть и другие проблемы кроме брака. Некоторые регионы устанавливают на них различные ограничения: например, в южнокорейских копиях нет возможности фотографировать беззвучно из-за местных законов, а в iPhone для ОАЭ по этим же причинам недоступен сервис FaceTime. Надежнее всего заказывать смартфоны из США или Китая. В них нет подобных ограничений.

Доставка из заграницы

Достойный вариант, если вы хотите, например, Galaxy Note 9 из США на Snapdragon 845, а не Exynos 9810. Здесь у вас аналогичным образом есть возможность сэкономить около 20 тысяч рублей, но не будет гарантийного обслуживания, а сервисный центр производителя опять же имеет право отказать вам в ремонте.