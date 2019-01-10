Apple снизила цены на iPhone в Китае

Компания испытывает проблемы на рынке электроники Поднебесной. Видимо, это способ стимулировать продажи смартфонов.

Apple снизила закупочные цены на iPhone 8, 8 Plus, XR, XS и XS Max в Китае. Об этом сообщает местное издание National Business Daily.

Речь идёт о ценах, за которые ресейлер покупает продукцию у производителя. По имеющимся данным, компания уже разослала письма продавцам. Известно, что она опустила стоимость iPhone XR примерно на $65, и теперь он стоит в закупке $770.

Видимо, Apple ждёт снижения стоимости iPhone в Китае. В Японии она доплатила оператору, чтобы тот снизил цены на iPhone XR при покупке в рассрочку.

В России Apple подняла стоимость новых iPhone. Это связано с увеличением НДС до 20%. Так, на официальном сайте цены смартфонов 2018 года выше, чем на старте продаж.