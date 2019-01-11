Apple Watch мешают американцам кататься на лыжах

Встроенная в часы защита от падений вызывает скорую помощь даже в безобидных ситуациях.

Владельцы часов Apple Watch из США жалуются на гаджет, который мешает им заниматься активными видами спорта, например кататься на горных лыжах. Система защиты часто бьёт тревогу во время падений с лыж, передаёт CBS Denver.

Дело в том, что в Apple Watch есть система, которая определяет, в каком положении находится пользователь — в стоячем, сидячем или лежачем. В случае если носитель часов упадёт, гаджет запустит обратный отсчёт и через несколько секунд вызовет скорую помощь, если пользователь не отменит действие. По причине того, что горнолыжники довольно часто падают на снег, часы нередко совершают ложные вызовы.

Подобная система срабатывает по умолчанию, если пользователь выставляет возраст более 65 лет, в остальных случаях она работает только после ручной активации. Эксперты полагают, что любители активных видов спорта забывают отключить её, что иногда заканчивается ложными вызовами экстренных служб.