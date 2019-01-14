Samsung Pay сильно разряжает смартфон из-за возникшего бага

После принудительного отключения приложения для бесконтактных платежей энергопотребление снижается вдвое.

Сервис бесконтактных платежей Samsung Pay расходует слишком много заряда аккумулятора. Об этом сообщает Slash Gear со ссылкой на жалобы пользователей.

Владельцы Samsung заметили, что смартфоны садятся быстрее обычного. Сервис для отслеживания расхода заряда батареи показывает, что большое количество энергии уходит на приложение Samsung Pay — за 2 часа с ним может быть израсходовано до 60% заряда, после принудительного отключения за те же 2 часа аккумулятор теряет около 30%.

Производитель признал наличие бага. Программисты работают над его устранением, но пока не знают, каким образом это сделать.

Ранее пользователи смартфонов Samsung пожаловались, что с их девайсов невозможно удалить предустановленное приложение Facebook. Представитель компании призвал не переживать насчёт приватности — неактивное приложение не работает в фоновом режиме.