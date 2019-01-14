Apple готовит ремешок-хамелеон для Apple Watch, подстраивающийся под одежду

Он будет оснащён световыми трубками, способными светиться разными цветами: вместе одним или разными независимо друг от друга.

Apple получила патент на ремешок для смарт-часов Apple Watch, способный менять цвет в зависимости от цвета одежды носителя. Об этом сообщает Cult of Mac.

Ремешок состоит из нескольких цветовых трубок. Они могут светиться синхронно одним цветом или разными независимо друг от друга. Сообщается, что трубки будут отличаться друг от друга характеристиками.

Пока неизвестно, как именно их можно будет подстраивать под цвет одежды — вручную или с помощью машинного обучения. Также вопрос, как световые трубки скажутся на автономности смарт-часов. Отметим, что получение патента на технологию не значит ее разработка. Возможно, проект останется нереализован.