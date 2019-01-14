Блогер собственноручно собрал iPhone X, потратив вдвое меньше денег

Сборка заняла полчаса. Выяснилось, что купить комплектующие и собрать смартфон самому гораздо выгоднее, чем покупать готовый.

Блогер Николай Танев собрал iPhone X из запчастей, купленных на рынке в Шэньчжэне (Китай), и запечатлел это на видео.

Отмечается, что он покупал исключительно оригинальные комплектующие. Он купил OLED-дисплей, заднюю панель с аккумулятором, камерой и различными датчиками, а также материнскую плату на 64 Гб.

Суммарно Танев потратил 510 долларов на комплектующие, сборка длилась всего полчаса. Отметим, что сейчас смартфон стоит 899 долларов.

Стоимость сборки одного iPhone для Apple составляет чуть меньше 400 долларов. Журналисты отмечают, что завышение цены полностью оправданно. К стоимости комплектующих нужно добавить затраты на исследования, оптимизацию iOS под новое поколение и рекламу.