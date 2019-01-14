Samsung анонсировала новую линейку смартфонов с каплевидным вырезом

Новая линейка создана для повышения конкурентоспособности на фоне китайских производителей.

Samsung анонсировала выход смартфонов новой линейки Galaxy M. Об этом сообщает Reuters.

Презентация состоится 28 января. Смартфоны будут показаны эксклюзивно для Индии. О возможном выходе в других регионах пока не сообщается. Ожидается, что производитель представит три смартфона: Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30.

Все смартфоны должны получить безрамочный корпус и каплевидный вырез. Если приглядеться, то контуры верхней стороны передней панели напоминают букву M.

В устройствах будут стоять дисплеи Infinity-V, разъёмы USB-C с быстрой зарядкой, сканеры отпечатка и разъёмы для наушников. Ожидается, что все смартфоны будут стоить не более 20 тысяч рупий (в рублях приблизительно столько же).