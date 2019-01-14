Samsung анонсировала новую линейку смартфонов с каплевидным вырезом

Samsung анонсировала выход смартфонов новой линейки Galaxy M. Об этом сообщает Reuters.
Презентация состоится 28 января. Смартфоны будут показаны эксклюзивно для Индии. О возможном выходе в других регионах пока не сообщается. Ожидается, что производитель представит три смартфона: Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30.
Все смартфоны должны получить безрамочный корпус и каплевидный вырез. Если приглядеться, то контуры верхней стороны передней панели напоминают букву M.
В устройствах будут стоять дисплеи Infinity-V, разъёмы USB-C с быстрой зарядкой, сканеры отпечатка и разъёмы для наушников. Ожидается, что все смартфоны будут стоить не более 20 тысяч рупий (в рублях приблизительно столько же).
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