Суд запретил полиции принуждать к разблокировке iPhone по биометрии

Подозреваемый в совершении преступления имеет право не предоставлять данные с мобильного устройства.

Суд Калифорнии постановил, что полиция США не имеет права принуждать обвиняемых к разблокировке смартфонов по биометрии. Об этом сообщает Forbes.

Таким образом, суд выступает за защиту личной жизни подозреваемых. Они имеют право не предоставлять данные со смартфона, даже если у полиции есть соответствующий ордер. Полиция же может только ввести ПИН-код, если подсудимый сообщил его.

Постановление связано с недавними событиями в США. В октябре 2018 года ФБР заставило подсудимого разблокировать iPhone X через Face ID. Сообщается, что это не единственный случай.

Компания Apple придумала другой способ решения этой проблемы. Если iPhone не используется более 48 часов, возможность разблокировки по биометрии отключается, остаётся только ввести ПИН-код.