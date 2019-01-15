Apple выпустит iPod Touch и iPhone с USB-C в 2019 году

Авторитетное издание поделилось информацией от поставщиков о новой продукции из Купертино.

Apple может представить седьмое поколение iPod Touch в 2019 году. Об этом сообщает японское издание Mac Otacara.

Факт разработки устройства подтвердили сразу несколько поставщиков, присутствовавших на выставке CES 2019. Его характеристики неизвестны. Скорее всего, в нём увеличат диагональ экрана — у модели последнего поколения она составляет четыре дюйма.

Также издание сообщает, что в этом году Apple наконец заменит разъём Lightning на USB-C. Вероятность такого изменения была и в 2018 году, в Сети даже были сливы адаптера с соответствующим портом, но он оказался предназначен для iPad Pro.

Последний iPod Touch вышел в 2015 году и стоил 199 долларов. Это было самое доступное устройство на операционной системе iOS.