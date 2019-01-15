Apple заменила 11 миллионов батарей в iPhone за 2018 год

Причём, как правило, за год компания меняет 1−2 миллиона аккумуляторов. Такое увеличение спроса связано с программой замены батареи по скидке из-за скандала вокруг замедления смартфонов.

Apple заменила 11 миллионов аккумуляторов в iPhone после скандала о замедлении смартфонов. Об этом сообщает MacRumors.

Такого показателя компания достигла в рамках программы по замене батареи со скидкой — за 29 долларов. Она длилась с конца 2017-го по 31 декабря 2018 года.

Спрос на операцию по замене батареи увеличился более чем в 10 раз. Обычно компания из Купертино ставит 1−2 миллиона новых аккумуляторов в течение года.

Как стало известно прошлой зимой, замена батареи приводит скорость работы iPhone в нормальное состояние. Генеральный директор Apple Тим Кук также сообщил, что замедление происходит именно из-за износа аккумулятора — из-за повышенной нагрузки процессоры выходят на предельные мощности и потребляют слишком много энергии, что провоцирует произвольные отключения на морозе и прочие проблемы.

Ранее Лайф вспомнил главные скандалы в индустрии технологий за 2018 год. Ситуация вокруг замедления iPhone вошла в их число.

Напомним, пользователь может контролировать скорость работы iPhone. Для этого пройдите: "Настройки" -> "Аккумулятор" -> "Состояние аккумулятора" (бета). Замедление может активироваться уже и на iPhone X.