Как iPhone, но с 5G. Известно название самого большого Galaxy S10

Кроме поддержки новой сотовой связи, смартфон выделится диагональю дисплея и ёмкостью аккумулятора.

Samsung серии Galaxy S10 с поддержкой сетей 5G будет называться Galaxy S10 X. Об этом сообщает ETNews.

X в названии будет означать 10-летний юбилей линейки, а также значения experience и expand ("опыт" и "расширение").

Ранее сообщалось, что этот смартфон также получит 6,7-дюймовый экран — самый большой среди всех моделей серии — и аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч. Возможно, он также получит четверную основную камеру, 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб накопителя.

В Южной Корее смартфон выйдет в марте, чуть позже других моделей. Напомним, в этой стране уже протестировали 5G. В США мобильные устройства с поддержкой новой сотовой связи появятся летом.