"Дырявый" Samsung Galaxy S10+ появился на живых фото

Пока это первый смартфон с таким дизайном, который выйдет с двойной селфи-камерой.

Пользователь Reddit выложил живое фото флагмана Samsung Galaxy S10+.

6,4-дюймовый смартфон в руке смотрится громоздко, рамки стали меньше, по бокам дисплей изогнут. В экране справа вверху расположена двойная селфи-камера. Она занимает место на верхнем баре, сервисные пиктограммы смещены в центр.

Этот смартфон также получит ультразвуковой внутриэкранный сканер отпечатка и аккумулятор на 4000 мАч. Также у него будет новый, сверхбыстрый чип флеш-памяти.

Серию Galaxy S10 представят 20 января в Париже. Кроме того, есть вероятность, что вместе с ними компания покажет первый складной смартфон.