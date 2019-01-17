Названо разрешение селфи-камеры в iPhone 2019 года

В Сети появились новые инсайды о следующем смартфоне Apple, который должен получить тройную основную камеру и новый разъём.

iPhone 2019 года получит фронтальную камеру с разрешением 10 МП. Об этом сообщает блог CompareRaja.

Также дополняется, что смартфон может сохранить разъём Lightning, а не перейти на USB-C. Разрешение тройной основной камеры может составить 14+10 МП, характеристики и назначение третьего сенсора остаются неизвестными.

Ранее в Сети появились два рендера iPhone 2019 года. По одной информации, он получит камеру с дизайном как у Huawei — в форме электроплиты, по другой — спинка смартфона будет напоминать девайсы LG линейки V с горизонтально расположенными сенсорами.