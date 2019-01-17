Названа дата презентации первого Xiaomi с 5G

Компания готовит смартфон с поддержкой нового стандарта связи. Какую именно модель, узнаем чуть позже.

Xiaomi анонсирует свой первый 5G-смартфон на открытии выставки Mobile World Congress. Об этом сообщает Pocket Lint.

Возможно, это будет модификация слайдера Mi Mix 3. Его уже представили. Ранее сообщалось, что компания выпустит модификацию с поддержкой нового стандарта связи.

20 января Samsung презентует серию Galaxy S10. Одним из них будет 6,7-дюймовый Galaxy S10 X с поддержкой 5G. В Южной Корее он появится весной, чуть позже других моделей, а в США "прилетит" уже летом.