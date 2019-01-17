Ждать не придётся. Новые iPad выйдут в первой половине этого года

iPad Mini 5 и обновлённый бюджетный iPad представят в первой половине 2019 года. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в цепи поставок.
По данным издания, поставщик дисплеев начнёт производство комплектующих в ближайшие месяцы. Последний раз iPad Mini обновляли в 2015 году. Диагональ его экрана составляет всего 7,9 дюйма.
Бюджетный iPad будет обновлением iPad прошлого года. Напомним, эту модель представили 27 марта. Она позиционировалась как планшет для учащихся и преподавателей. Цена гаджета для школ составляла $299, для частных лиц — $399.
Дизайн новых планшетов неизвестен. Напомним, в iPad Pro последнего поколения переосмысли внешний вид и навигационную систему устройства.
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