"Вы думаете только о себе!" OnePlus потроллила фанатов, намекнув на их эгоизм

Компания в шутку указала на то, что смартфон старается сделать всё для владельца и не получает взаимности.

В официальном "Твиттере" OnePlus появился пост, где компания шуточно намекнула на эгоизм пользователей. Идея твита: смартфон делает всё для своего владельца, а он — ничего взамен.

Your phone takes all of your selfies for you, but what if your phone wants to be in the selfies too?

Did you ever think about that?

No. You only think about yourself. — OnePlus (@oneplus) 17 января 2019 г.

— Ваш телефон делает все ваши селфи для вас. Но что если он тоже хочет быть на селфи? Вы думали об этом? Нет. Вы думаете только о себе! — говорится в посте.

OnePlus активно ведёт соцсети, а программисты принимают во внимание желания пользователей, разрабатывая оболочку OxygenOS для Android. Компания старается быть ближе к клиентам и создаёт полноценное сообщество.

Последний смартфон компании — OnePlus 6T с каплевидным вырезом и внутриэкранным сканером отпечатка. Ожидается, что следующей премьерой производителя станет слайдер.