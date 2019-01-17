"Вы думаете только о себе!" OnePlus потроллила фанатов, намекнув на их эгоизм

В официальном "Твиттере" OnePlus появился пост, где компания шуточно намекнула на эгоизм пользователей. Идея твита: смартфон делает всё для своего владельца, а он — ничего взамен.
Your phone takes all of your selfies for you, but what if your phone wants to be in the selfies too?— OnePlus (@oneplus) 17 января 2019 г.
Did you ever think about that?
No. You only think about yourself.
— Ваш телефон делает все ваши селфи для вас. Но что если он тоже хочет быть на селфи? Вы думали об этом? Нет. Вы думаете только о себе! — говорится в посте.
OnePlus активно ведёт соцсети, а программисты принимают во внимание желания пользователей, разрабатывая оболочку OxygenOS для Android. Компания старается быть ближе к клиентам и создаёт полноценное сообщество.
Последний смартфон компании — OnePlus 6T с каплевидным вырезом и внутриэкранным сканером отпечатка. Ожидается, что следующей премьерой производителя станет слайдер.
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