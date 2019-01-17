"Вы думаете только о себе!" OnePlus потроллила фанатов, намекнув на их эгоизм

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"Вы думаете только о себе!" OnePlus потроллила фанатов, намекнув на их эгоизм

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Фото: © flickr.com/Mîrzac Iulian

Компания в шутку указала на то, что смартфон старается сделать всё для владельца и не получает взаимности.

В официальном "Твиттере" OnePlus появился пост, где компания шуточно намекнула на эгоизм пользователей. Идея твита: смартфон делает всё для своего владельца, а он — ничего взамен.

— Ваш телефон делает все ваши селфи для вас. Но что если он тоже хочет быть на селфи? Вы думали об этом? Нет. Вы думаете только о себе! — говорится в посте.

OnePlus активно ведёт соцсети, а программисты принимают во внимание желания пользователей, разрабатывая оболочку OxygenOS для Android. Компания старается быть ближе к клиентам и создаёт полноценное сообщество.

Последний смартфон компании — OnePlus 6T с каплевидным вырезом и внутриэкранным сканером отпечатка. Ожидается, что следующей премьерой производителя станет слайдер.

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