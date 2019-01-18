Распродажа новых iPhone добралась до России

Абоненты одного из сотовых операторов получили уведомление о закрытой распродаже смартфонов.

iPhone XS, XS Max и XR начали продаваться со скидкой в России. Соответствующее уведомление разослал абонентам сотовый оператор "Билайн".

Указывается, что интернет-магазин оператора запустил закрытую распродажу. Получить смартфон со скидкой можно по промокоду при покупке по ссылке, данные указаны в уведомлении.

iPhone 2018 года продвигаются агрессивно. В США Apple рассылает пуш-уведомления от неустановленных приложений и присылает на почту рекламные письма со сравнением характеристик имеющихся у пользователей iPhone и новых. В Японии при покупке XR в рассрочку на два года потребитель сэкономит 100 долларов, для этого Apple сама доплатила местному оператору NTT DOCOMO.

В России цены смартфонов Apple снизились относительно стоимости на старте продаж даже после увеличения НДС с 18% до 20%. В "М.Видео" сказали Лайфу, что это новогодние скидки, которые действуют и в январе.

О возможном повышении стоимости iPhone не сообщается. "М.Видео" и "Эльдорадо" пока не пересматривали розничные цены на технику в связи с ростом НДС, политика других ресейлеров неизвестна.