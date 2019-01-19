Все три Galaxy S10 показали на картинке

Читайте также

Все три Galaxy S10 показали на картинке

5

Фото: © twitter.com/evleaks

Авторитетный инсайдер опубликовал изображение с рендерами новых корейских смартфонов.

Инсайдер Эван Бласс в "Твиттере" представил рендеры Samsung Galaxy S10 E, S10 и S10+ в чехлах.

Смартфоны получат камеры с горизонтально расположенными сенсорами. У бюджетного S10 E она будет двойной, у S10 и S10+ — тройной. Вспышка и фонарик во всех трёх моделях расположатся справа от сенсоров.

Передняя панель будет безрамочной. Устройства оснастятся "дырявым" дисплеем Infinity O. У S10 E он будет создан по технологии IPS, у S10 и S10+ — по технологии Super AMOLED.

Серию Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже. Также есть вероятность, что с ними покажут 6,7-дюймовый Galaxy S10 X и складной смартфон, на что намекнул рекламный стенд.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×