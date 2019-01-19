Все три Galaxy S10 показали на картинке

Авторитетный инсайдер опубликовал изображение с рендерами новых корейских смартфонов.

Инсайдер Эван Бласс в "Твиттере" представил рендеры Samsung Galaxy S10 E, S10 и S10+ в чехлах.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) 19 января 2019 г.

Смартфоны получат камеры с горизонтально расположенными сенсорами. У бюджетного S10 E она будет двойной, у S10 и S10+ — тройной. Вспышка и фонарик во всех трёх моделях расположатся справа от сенсоров.

Передняя панель будет безрамочной. Устройства оснастятся "дырявым" дисплеем Infinity O. У S10 E он будет создан по технологии IPS, у S10 и S10+ — по технологии Super AMOLED.

Серию Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже. Также есть вероятность, что с ними покажут 6,7-дюймовый Galaxy S10 X и складной смартфон, на что намекнул рекламный стенд.