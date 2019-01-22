Названы цены всех трёх Samsung Galaxy S10

Европейский ресурс назвал цены смартфонов в местных магазинах. Если информация верна, у нас они будут стоить столько же.

Итальянский сайт Tutto Android назвал европейские цены всех смартфонов серии Galaxy S10.

По его данным, стоимость облегчённого Galaxy S10 Lite на 6+128 Гбайт составит 779 евро, что равняется примерно 59 тысячам рублей по курсу на 22 января. Напомним, этот смартфон получит IPS-экран, двойную камеру и сканер отпечатка на боковой грани.

Galaxy S10 на 6+512 Гбайт будет стоить 929 евро — это около 70 тысяч рублей, а цена модификации на 8+512 Гбайт составит 1179 евро — это примерно 89 тысяч. Galaxy S10+ на 6+128 Гбайт будет стоить 1049 евро — это около 79 тысяч рублей, за Galaxy S10+ на 8+512 Гбайт попросят 1299 евро, что равняется приблизительно 98 тысячам рублей.

Для России эта информация важна тем, что в Евросоюзе цены на смартфоны также будут завышены из-за НДС. Там по правилам налог должен составлять не менее 15%, у нас он равен 20% от стоимости.

Galaxy S10 покажут 20 февраля в Париже. Все три модели получат "дырявые" экраны. У Galaxy S10+ вырез будет самым большим из-за того, что он получит двойную селфи-камеру.