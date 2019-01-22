СМИ: Apple выпустит беспроводную зарядку AirPower в 2019 году

Беспроводная зарядка Apple AirPower выйдет в продажу в 2019 году. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.
По данным издания, заказы комплектующих зарядки продолжают поступать. Точную дату выхода аксессуара DigiTimes не назвало.
Напомним, многострадальную беспроводную зарядку анонсировали в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Идея — возможность заряжать на одном коврике сразу несколько устройств.
Выход аксессуара ожидался в 2018 году, однако производитель даже не вспомнил о нём ни на одной презентации и удалил его страницу с официального сайта. Причиной такого поведения стала аппаратная неисправность зарядки — она перегревалась, когда на ней лежало больше одного устройства.
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