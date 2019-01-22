Apple откажется от LCD-экранов для iPhone в 2020 году

iPhone XR 2019 года станет последним смартфоном Apple с LCD-экраном. Версия 2020 года выйдет уже с OLED-экраном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Japan Display, поставщик LCD-экранов в Купертино, ищет инвесторов для перехода на OLED-дисплеи. Этот факт опроверг слух, что XR 2019 года будет оснащён новым экраном. Скорее всего, в этом году модель получит тот же LCD.
iPhone XR — облегчённая версия флагманских смартфонов Apple. Девайс 2018 года был оснащён одинарной камерой и более дешёвым экраном, а также лишился 3D-Touch. При этом он отличился качеством фото даже с одним сенсором, высокой производительностью и автономностью.
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