Apple откажется от LCD-экранов для iPhone в 2020 году

Полный переход на OLED случится не раньше указанного срока. Пока поставщик ищет инвесторов для производства новых комплектующих.

iPhone XR 2019 года станет последним смартфоном Apple с LCD-экраном. Версия 2020 года выйдет уже с OLED-экраном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Japan Display, поставщик LCD-экранов в Купертино, ищет инвесторов для перехода на OLED-дисплеи. Этот факт опроверг слух, что XR 2019 года будет оснащён новым экраном. Скорее всего, в этом году модель получит тот же LCD.

iPhone XR — облегчённая версия флагманских смартфонов Apple. Девайс 2018 года был оснащён одинарной камерой и более дешёвым экраном, а также лишился 3D-Touch. При этом он отличился качеством фото даже с одним сенсором, высокой производительностью и автономностью.