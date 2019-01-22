Смартфоны Huawei удаляют фото случайным образом. Владельцы винят цензуру

С китайских версий смартфонов пропадают файлы, загруженные из иностранных приложений.

Пользователи Reddit сообщили о странном баге в смартфонах Huawei: они удаляют фотографии, сохранённые из приложения "Твиттер".

Юзеры заметили закономерность: снимки удаляют только смартфоны, заказанные из Китая, у международных версий подобной проблемы не наблюдается. Так, у пользователя китайского Honor Note 10 есть эта ошибка, у владельца международной версии Huawei P20 Pro её нет.

Предположительно, такая проблема связана с цензурой в Китае. В стране запрещены почти все иностранные онлайн-сервисы. Вероятно, поэтому система разработана так, чтобы удалять контент, загруженный из таких приложений.

Для некоторых пользователей это стало лишним доказательством того, что смартфоны Huawei шпионят за пользователями. Если они удаляют контент "враждебных" приложений, значит, они анализируют файлы. В таком случае они способны собирать и другие данные. Напомним, США обвиняет Huawei в шпионаже и сотрудничестве с китайскими спецслужбами.