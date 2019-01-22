Назван главный тренд среди Android-смартфонов в 2019 году

Производители мобильных устройств будут ставить на увеличение ёмкости оперативной памяти.

Поставщики комплектующих ожидают, что в 2019 году множество смартфонов получат оперативную память с ёмкостью в 10 Гб. Об этом сообщает Digitimes.

Смартфоны с такой характеристикой уже выпустили некоторые известные производители, включая Xiaomi, ZTE и Vivo. Lenovo же произвёл устройство аж с 12 Гб оперативной памяти.

10 Гб оперативной памяти получил, в частности, слайдер Xiaomi Mi Mix 3. Напомним, устройство представили в октябре 2018 года. Также оно занимает третье место по качеству фронтальной камеры.