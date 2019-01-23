Samsung может выпустить флагман для профессионалов

Есть вероятность, что корейский электронный гигант переименует смартфон с максимальной функциональностью.

Samsung Galaxy S10+ может называться Galaxy S10 Pro. Об этом сообщает Phone Arena.

Ранее увеличенные модели Galaxy S получали приставку Plus. Издание полагает, что корейцы последовали примеру Huawei, чьим моделям даётся приставка Pro.

Отметим, что бренды исказили значение приставки. Сейчас так обозначается смартфон с максимальной функциональностью, её исконное значение — устройство для профессиональных задач.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,4-дюймовый OLED-экран Infinity O с изогнутыми краями, внутриэкранный сканер отпечатка, тройную камеру и аккумулятор на 4000 мАч.

Серию Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже. Это будут как минимум три модели: S10 Lite, S10 и S10+ (S10 Pro).