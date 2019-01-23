Samsung Galaxy S10+ с двойной селфи-камерой появился на фото

Также смартфон получит увеличенные диагональ экрана и объём аккумулятора относительно предшественника.

Samsung Galaxy S10+ появился на фото. Об этом сообщает инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

Galaxy S10+ leaked again, saw those two eyes? pic.twitter.com/92UW2HWInS — Ice universe (@UniverseIce) 22 января 2019 г.

Смартфон получит "дырявый" экран Infinity O и двойную селфи-камеру, края корпуса будут изогнуты — снимок подтверждает ранее распространённые слухи.

Напомним, устройство будет оснащено 6,4-дюймовым экраном, у S9+ диагональ составляла 6,2 дюйма. Также в нём будет стоять тройная камера с горизонтально расположенными сенсорами, модули двойной камеры S9+ стояли вертикально.

Серию Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже (Франция). Ранее сообщалось, что Galaxy S10+ может получить название Galaxy S10 Pro.