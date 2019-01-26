Как уберечь дорогой смартфон от поломки на морозе. Четыре рекомендации

Морозы негативно влияют не только на здоровье людей, но и на состояние смартфонов. Сенсорные экраны не работают, а аккумулятор разряжается за полчаса разговора. Как остаться на связи и не попасть на дорогостоящий ремонт?

Храните телефон во внутреннем кармане и обновите аккумулятор

В декабре 2017 года Apple назвала причины замедления старых устройств iPhone. Самой главной стал износ аккумулятора. Якобы из-за повышенной нагрузки процессоры выходят на предельные мощности и потребляют слишком много энергии, а самая главная причина — со старым аккумулятором смартфоны отключаются на морозе.

— Железу смартфонов в общем и целом без разницы, на морозе оно или нет, страдает только литийионный аккумулятор, в котором есть водосодержащий электролит, — рассказал Лайфу эксперт iGuides.ru Егор Морозов. — При минусе он просто замерзает, снижая полезную ёмкость аккумулятора.

В минусовую температуру рекомендуется держать мобильное устройство во внутреннем кармане верхней одежды, чтобы сохранять его в тепле и не подвергать резким перепадам температур.

Также желательно обновить аккумулятор, если у аппарата снизилась автономность. Проверить его состояние можно с помощью специальных приложений в App Store и Google Play. В этом случае вы уменьшите вероятность его отключения при минусовой температуре.

Не держите на холоде дольше десяти минут

Насчет железа есть и альтернативная точка зрения, согласно которой ему далеко не безразлична температура. Когда устройство попадает на мороз, а затем резко снова оказывается в тепле, на контактах образуется влага, способная привести к нестабильной работе аппарата. Теплопроводность металла высокая, нескольких минут достаточно, чтобы сильно понизить температуру корпуса и комплектующих смартфона.

Частично проблему решает силиконовый чехол. У этого материала теплопроводность значительно ниже, таким образом вы незначительно продлите время пользования смартфоном на холоде.

Глобально проблему не решить и желательно доставать мобильное устройство из кармана и держать на холоде ограниченное количество времени. Идеальный вариант — полностью устранить необходимость пользования мобильным устройством. Если вам нужно быть на связи, лучше взять гарнитуру. Если же нужно зайти в Интернет, желательно зайти в отапливаемое помещение.

Отдельный совет автолюбителям — не оставляйте телефон в машине, когда уходите из неё. Температура в салоне опять же меняется быстро. (Ранее Лайф также назвал пять секретов по запуску авто в мороз).

Не заряжайте сразу, как придёте с улицы домой

Замечали, что во время зарядки смартфон нагревается? Это и есть основная причина, почему его нельзя подключать к источнику питания сразу после улицы. При этом сценарии вы опять же подвергнете устройство резкому перепаду температуры, что плохо скажется и на аккумуляторе, и на комплектующих, причины мы привели выше.

В идеале после прихода с улицы устройство надо выключить на полчаса. Оптимальный вариант — не выключать, но перед подключением кабеля подождать час, пока оно нагреется до комнатной температуры.

Пойти против законов физики не получится

— Есть специальные литиевые батареи, которые устойчивы к морозам и могут заряжаться при отрицательной температуре. Но они дороги и крупноваты для мобильной техники, — сказал Лайфу техножурналист Сергей Вильянов. — Никакого рецепта не существует. На морозе литиевый аккумулятор в смартфоне загибается. Но мне кажется, что руки замерзают всё равно быстрее. Держите телефон в относительно теплом месте, например в кармане брюк или внутреннем кармане куртки. Вот и всё.

Если пользование смартфоном на холоде — необходимость, лучший вариант — купить "неубиваемый" смартфон. Такие аппараты предназначены для экстремалов и промышленников. Они выдерживают температуры от –30 до +60 градусов по Цельсию и защищены мощным противоударным корпусом — их толщина нередко достигает 1,3 см. Важно, что "неубивашки" стоят как обычные бюджетные смартфоны, идеальный вариант в качестве второго девайса.

Минусы таких смартфонов — всё остальное. Как правило, эти модели соответствуют бюджетникам не только по цене, но и по качеству. Производители оснащают их дубовыми экранами с плохим откликом сенсоров, дешёвым процессором и камерой с плохим качеством. Исключений мало, одно из них — Cubot King Kong 3. Стоит ознакомиться с ассортиментом, почитать обзоры и купить понравившуюся модель, если активный смартфон на холоде — необходимость.