Новый король. Названа самая популярная модель iPhone

Однокамерный разноцветный флагман побил рекорд iPhone 7 по доле от продаж всех смартфонов бренда.

iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple в первом квартале этого финансового года, сообщают аналитики Consumer Intelligence Research Partners.

Его доля от продаж всех iPhone составила 39%. Показатель выше, чем у XS и XS Max вместе взятых. Доля этих моделей составляет 26%.

Доля iPhone XR также оказалась больше, чем у iPhone 8 и 8 Plus вместе взятых за аналогичный период прошлого года. Таким образом, девайс стал рекордсменом, показав лучший результат со времён iPhone 7.

Отметим, что в этом отчёте имеется в виду первый квартал финансового года, начинающегося 1 октября. Также известно, что iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple в ноябре.

Ранее Лайф называл 5 причин купить iPhone XR. Третья особенно интересна для пользователей смартфонов Apple.