Новый король. Названа самая популярная модель iPhone

iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple в первом квартале этого финансового года, сообщают аналитики Consumer Intelligence Research Partners.
Его доля от продаж всех iPhone составила 39%. Показатель выше, чем у XS и XS Max вместе взятых. Доля этих моделей составляет 26%.
Доля iPhone XR также оказалась больше, чем у iPhone 8 и 8 Plus вместе взятых за аналогичный период прошлого года. Таким образом, девайс стал рекордсменом, показав лучший результат со времён iPhone 7.
Отметим, что в этом отчёте имеется в виду первый квартал финансового года, начинающегося 1 октября. Также известно, что iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple в ноябре.
Ранее Лайф называл 5 причин купить iPhone XR. Третья особенно интересна для пользователей смартфонов Apple.
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