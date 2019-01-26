Названы чип и объём оперативной памяти в Google Pixel 4

В Интернете появились первые слухи о флагмане нового поколения на чистом Android.

Google Pixel 4 получит чип Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает сайт Wccftech.

Также журналисты нашли страницу смартфона в бенчмарке Geekbench. Девайс на Android Q с сырой прошивкой набрал 3296 очков в одноядерном тесте и 9235 очков в мультиядерном.

Также есть вероятность, что смартфон получит 3D-сканер лица. Ранее программисты нашли в новом Android встроенную поддержку 3D-сканирования лиц.

Ожидается, что Pixel 4 представят в октябре 2019 года. Pixel 3 и 3XL интересны камерой, в частности качеством видео, ночных фото благодаря режиму Night Sight и селфи. Фронтальная камера последнего смартфона линейки считается лучшей на рынке.