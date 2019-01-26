Зато в золотистом корпусе. iPhone XS уступил 8 Plus в качестве фотосъёмки

Пользователь Reddit выложил два одинаковых снимка, сделанных на iPhone XS и 8 Plus. Фото модели 2017 года оказалось значительно более детализированным.
Отмечается, что в смартфонах выставили идентичные настройки. Программные улучшения, в частности HDR, были отключены — устройства снимали в одинаковых условиях.
Возможно, XS уступает предшественнику из-за программного обеспечения. Ранее стало известно, что разработчики переосмыслили систему съёмки в селфи-камере XS — система снижает резкость, из-за чего возникает иллюзия "красивого лица". Возможно, основную камеру ждали подобные изменения.
Напомним, одно из главных изменений в основной камере iPhone XS — увеличенный угол обзора. Также инженеры добавили возможность записи стереозвука во время съёмки видео.
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