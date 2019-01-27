Сразу два новых iPhone появились на видео

На YouTube-канале Gunho Lee представили рендеры сразу двух устройств iPhone 2019 года. Рисунки основаны на слухах.
Смартфоны получили тройные камеры и внутриэкранные сканеры отпечатка. Сердцем устройств стал чип A13 Bionic, также добавлена Face ID второго поколения.
Дизайнеры представили третий вариант экстерьера iPhone 2019 года. Так, они выйдут с тем же экстерьером, что iPhone X и XS, но получат ещё одну камеру.
Ранее были слухи, что смартфоны получат заднюю панель как у Huawei Mate 20 Pro — тройная камера разместится в квадратном блоке, похожем на электроплиту. Альтернативный вариант — горизонтальное расположение сенсоров, как у LG V40 ThinQ.
- Популярные
- По времени