В OnePlus 6T нашли баг: смартфон перегревается и быстро садится

Ряд пользователей форума описал проблемы, появившиеся в устройстве. Другие юзеры поддержали.

Пользователи OnePlus 6T обнаружили баг в смартфоне: девайс работает без подзарядки почти вдвое меньше обычного. Один из владельцев сообщил о проблеме в посте на Reddit.

Другой пользователь форума написал, что время автономной работы в выключенном режиме сократилось с шести — семи часов до четырёх. Ещё один юзер сообщил об аналогичной проблеме и дополнил, что ограничение работы приложений в фоновом режиме, чистка кэша и установка обновления последней версии не помогли.

В комментариях владельцы смартфона дополнили, что устройство также начало перегреваться. Причина появления этих ошибок не выявлена.

OnePlus 6T представили в конце октября 2018 года. Смартфон интересен каплевидным вырезом под селфи-камеру и внутриэкранным сканером отпечатка. У OnePlus 6 обычная "чёлка", а дактилоскоп расположен на спинке корпуса.