Битва за кошелёк. Xiaomi или Huawei — выбор за вами

Недорогие смартфоны Huawei и Honor за два года завоевали огромную популярность на российском мобильном рынке. Бренд уже является вторым по прибыли на российском рынке. Рассказываем о его конкуренции с некогда королём бюджетников Xiaomi.

Huawei и Xiaomi — главные соперники в бюджетном и среднем сегментах. Компании идут разными путями, но схожи в одном: обе накручивают число продаж смартфонами с низкой ценой, высокими характеристиками и всеми необходимыми возможностями.

— Оба производителя — как Huawei, так и Xiaomi — предлагают в своей линейке смартфоны для различных целей и запросов, — сказала Лайфу PR-директор объединённой компании "Связной | Евросеть" Александра Перцева. — Например, в некоторых моделях Xiaomi в среднем ценовом сегменте устройства обладают наибольшей ёмкостью аккумулятора, а модели от Huawei — удобным разъёмом для зарядки USB Type-C. Различия касаются также встроенного объёма памяти, диагонали дисплея, разных процессоров (в Huawei это Huawei Kirin 659, а в Xiaomi — Qualcomm Snapdragon 636), а также многих других характеристик. Наличие такой широкой линейки смартфонов китайских производителей с разным функционалом позволяет покупателю выбрать именно то устройство, которое подойдёт под его повседневные задачи.

Логично, что перед покупкой недорогого аппарата пользователь сталкивается с дилеммой: Huawei или Xiaomi? Фактически смартфоны брендов работают на одном уровне, и выбор между одним и другим — больше дело вкуса. При этом у обоих есть детали, портящие общее впечатление. Разбираем, в чём сильны одни и другие.

NFC — явный повод взять Huawei

При сравнении брендов важно понимать, что компании по-разному котируют наш рынок. Для Huawei, судя по вложениям в рекламу, российский мобильный рынок крайне важен, Xiaomi явно ставит его ниже. Логично, что первый бренд будет больше подстраиваться под местную аудиторию, поэтому его девайсы будут казаться выгоднее.

Важнейший параметр смартфона в России — наличие NFC-чипа для бесконтактных платежей. С ним смартфон даже с характеристиками ниже, чем у конкурентов, смотрится более выигрышно.

Huawei ставит его почти во все девайсы, Xiaomi — тотально игнорирует. Наличие этого чипа определённо нарушает равновесие и делает смартфоны первого бренды более выгодными. Так, Honor 9 Lite держит заряд значительно меньше Xiaomi Redmi 5 Plus, но наличие NFC-чипа — явный повод взять именно его. Xiaomi Redmi Note 6 Pro и Honor 8X примерно одинаковы по возможностям, но второй окажется гораздо привлекательнее за счёт заветного модуля.

Оболочки: Xiaomi — бесспорный лидер

Прошивка EMUI даже с широкими просторами для кастомизации — хронический минус Huawei и Honor. Мнение основано на пользовании Honor 10 с Android 9 Pie и EMUI 9.0.

MacOS, к примеру, известна тем, что привлекает именно мелочами. Приятные анимации, файловый менеджер Finder не замусорен лишними приложениями, а чтобы увеличить курсор, нужно потрясти мышью или пальцем по тачпаду — из-за этого владельцы Mac получают удовольствие просто от пользования своими устройствами, это показывает, насколько важна лаконичность интерфейса. EMUI как раз отталкивает мелочами. Она не тормозит, не лагает и на первый взгляд кажется интересной, но ряд деталей портит общее впечатление.

Как минимум напрашивается редизайн иконок. С их видом по умолчанию оболочка кажется миксом iOS и Android: предустановленные программы — квадратные со скруглёнными краями, как на iPhone, а приложения Google — круглые. Претензия может казаться абсурдной, но после пользования MIUI и Samsung Experience это действительно режет глаза, и первое, что хочется сделать, — кастомизировать иконки. Да, прошивку можно изменить до неузнаваемости, но много кто из пользователей будет в этом разбираться? А сторонние прошивки на Huawei вовсе лагают.

Есть и моменты, которые делают интерфейс неудобным. Свайп снизу вверх не задействован, зато сверху вниз в любом месте — это поиск, а от верхнего бара — шторка уведомлений. Назначение свайпа сверху вниз в любом месте открытием шторки уведомлений, как на One UI, а снизу вверх — поиском сделало бы систему гораздо удобнее. И подобные неприятные мелочи в оболочке повсюду.

Что действительно радует, так это изменения на экране блокировки. При свайпе снизу вверх вылезает панель с иконками диктофона, фонарика и прочих программ, которые часто надо включить, не тратя время. Это решение действительно упрощает жизнь.

MIUI в плане удобства полная противоположность и одна из самых проработанных оболочек. Ей удобно пользоваться, а при желании можно найти некоторые мелочи и очень им удивиться.

Ползунки яркости и громкости тут широкие, не как на чистом Android и других прошивках, настраивать гораздо удобнее. Уровни громкости звонков, будильника и мультимедиа отображаются по нажатию на соответствующую иконку, и открывать приложение настроек не нужно — удобная кастомизация. На чистом же Android и других прошивках это делается в разделе настроек.

Приятная мелочь — цифровая кнопка для спуска затвора камеры. Свайпнув от стандартной виртуальной клавиши вверх, вы увидите колечко, его и можно переместить в нужную вам область, удобно, если делать селфи на вытянутой руке со смартфона с большим экраном. И MIUI полна таких деталей.

Пока самое спорное решение в обновлённой прошивке — изменение панели многозадачности. Теперь приложения отображены плитками, а не в стандартном виде. Большое неудобство доставляет показ задействованной оперативной памяти: раньше индикатор отображался внизу экрана, а теперь сверху, возле верхнего бара — совершенно не обращается внимание, когда он расположен там.

Правда, все перечисленные плюсы легко разбиваются об один минус — реклама в приложениях производителя. Есть пользователи, которые не обращают на это внимания, а у некоторых это вызывает чувство брезгливости.

Второй недостаток MIUI — несвоевременная оптимизация. У Xiaomi Mi 8 после выхода, у Redmi Note 6 Pro при просмотре видео в полноэкранном режиме с одной стороны углы были скруглёнными, с другой — острыми. Подобные недочёты со временем устраняют, но первое впечатление может испортиться.

Альтернативный вариант — чистый Android с более быстрой работой и оперативными обновлениями. Смартфоны без сторонних прошивок Xiaomi выпускает под линейкой A.

Как же выбрать смартфон?

Возвращаясь к словам PR-директора "Связного", ассортимент недорогих мобильных устройств действительно слишком богат и разнообразен. Xiaomi и Huawei — это тот случай, когда между устройствами одного бренда трудно сделать выбор из-за наличия девайсов с одинаковыми характеристиками. Перед выбором бюджетного смартфона нужно сначала расставить приоритеты и решить, какие характеристики наиболее важны.

Huawei — безальтернативный вариант, если вы хотите не отставать от времени и расплачиваться бесконтактно, зато у Xiaomi более удобные оболочки. Если придираться к мелочам, то в сегменте до 20 тысяч в ассортименте Huawei гораздо больше телефонов с устаревшим разъёмом. На примере последних моделей: в Redmi Note 7 стоит современный, удобный USB-C, а в Honor 10 Lite, Honor 8C и Huawei P Smart 2019 — древний microUSB, который втыкается только одной стороной. Им оснащены даже хиты Honor 9 Lite и 8X.

3 самые яркие модели:

Honor Play (19 тысяч рублей). Смартфон работает на флагманском Kirin 970 и без скрипа тянет самые мощные игры, в том числе слабо оптимизированную PUBG. Девайс получил разъём USB-C и быструю зарядку, а с аккумулятором на 3700 мАч энергии хватит на полтора дня работы.

Xiaomi Mi A2 (17 тысяч рублей). Устройство на чистом Android, быстрая работа операционной системы и своевременные обновления. Snapdragon 660 хватит для всех игр, камера выдаёт отличные фотографии. Компромисс — 3000 мАч, хотя заряда хватает на весь день, спасибо оптимизации.

Xiaomi Redmi 5 Plus (9–10 тысяч). Если и отдавать последние деньги, то только за эту модель. Покупатель получит Snapdragon 625, тянущий мощные игры, 5,99-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и громкий динамик, точно не проспите будильник. Разъём microUSB, но поддерживается быстрая зарядка.