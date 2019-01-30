Тиму Куку на смех. "Яндекс" продал всего 450 штук своего смартфона

Российский поисковик не снискал успеха на рынке смартфонов — его первый девайс разошёлся крохотным тиражом.

С момента появления смартфона "Яндекса" в продаже он был реализован в количестве 450 штук. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники ретейлеров со ссылкой на информацию компании GfK.

За последний месяц прошлого года (устройство вышло в продажу 6 декабря) компания реализовала порядка 400 аппаратов. К 20 января число проданных "Яндекс.Телефонов" незначительно выросло и приблизилось к 450 штукам. Смартфон распространялся по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей.

Напомним, что первый телефон "Яндекса" был представлен 5 декабря. Устройство имеет глубокую интеграцию с фирменными сервисами и голосовым помощником "Алиса". По словам представителей компании, новый смартфон предназначен в первую очередь для демонстрации возможностей сторонним производителям.

Отметим, что недавно над девайсом "Яндекса" посмеялся глава Apple Тим Кук. Топ-менеджера спросили, знает ли он об этом устройстве. Вопрос российского корреспондента вызвал у Кука улыбку.