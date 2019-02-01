В Сеть слили фотографии Samsung Galaxy S10

У смартфона S10 будет круглое отверстие в экране, а у старшей модели, S10+, ожидается прямоугольный вырез.

Инсайдеры поделились изображениями флагмана Samsung Galaxy S10, передаёт немецкий ресурс WinFuture. Аппарат должен быть презентован в конце февраля.

Источники в индустрии опубликовали в Сети качественные рендеры будущих смартфонов Galaxy S10 и S10+. Судя по изображениям, оба девайса получат тройную основную камеру, дактилоскопический сенсор, встроенный в экран, и как минимум выйдут в трёх цветовых вариациях — чёрный, зелёный и перламутровый.

Базовая модель S10 будет иметь полноразмерный экран с отверстием под фронтальную камеру. Экран старшей, S10+, будет немного больше, также вместо круглого отверстия в дисплее будет находиться прямоугольное окошко с фронтальной камерой и сенсором ("форточка").

Согласно ранним сливам, будущие девайсы смогут не только заряжаться по воздуху, но и подпитывать энергией другие смартфоны, поддерживающие Qi-зарядку. Ранее на Лайфе выходила колонка с советами, приобретать корейский девайс на старте продаж или ждать скидок. Релиз флагмана состоится 20 февраля.